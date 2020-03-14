Все больше москвичей отправляется отдыхать за город. Что может быть лучше собственного дома, в котором удастся выспаться и приятно отдохнуть? Только дом, владельцы которого позаботились об остеклении веранды. Мы предлагаем обратить внимание именно на холодный тип конструкции.

Алюминиевый профиль считается практичной и недорогой альтернативой для остекления. Вы сможете надолго забыть про проникновение морозного воздуха, порывы ветра, скопление пыли. Температура в веранде будет плюсовой, а значит можно смело оставлять рассаду, комнатные цветы и вещи. У Вас будет возможность отдохнуть в помещении, не опасаясь насекомых, вторжения злоумышленников. Для каждого изделия предусмотрена система надежных запоров.

Холодное остекление веранды – выбор практичных и экономных людей. Цена на алюминиевый профиль намного ниже теплого остекления. Веранда приобретет более привлекательный внешний вид, учитывая многообразие цветов конструкции.

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